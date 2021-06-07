В МВД подготовили правила скрытого надзора за нарушениями ПДД

https://static.news.ru/photo/4966e68c-c68d-11eb-b120-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Министерства внутренних дел подготовили проект приказа о скрытом надзоре, разрешающем работникам ГИБДД в соответствующей ситуации фиксировать ряд правонарушений, в числе которых разговор по телефону за рулём или опасное вождение. Документ был обнародован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в приказе, сотрудники ГИБДД в ходе осуществления скрытого надзора не обязаны быть в форме. Однако в этом случае они не смогут остановить автомобиль и оформить правонарушение. Силовики без формы должны будут передать все сведения другим нарядам.

Кроме того, принимать меры по фиксации нарушений ПДД, способствующих совершению аварии, могут полицейские на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. Также они имеют возможность передавать другим нарядам информацию с целью дальнейшего задержания нарушителя.

При этом инспекторы в форме, которые занимаются скрытым надзором на патрульном автомобиле без опознавательных знаков, получат право самостоятельно осуществлять предусмотренные законами административные действия.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.