В МВД ответили на обращение жены полицейского к Путину

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В МВД Новосибирской области прокомментировали видеообращение к президенту Владимиру Путину супруги инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего нарушителя при задержании. В ведомстве заверили, что семье полицейского никто не угрожает.

В пресс-службе областного главка МВД заявили, что женщина записала видеообращение по рекомендации своего адвоката, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации. Её слова о якобы поступающих семье угрозах не соответствуют действительности.

В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление. Во время потасовки инспектор Гусев выстрелил ему в голову. Через некоторое время тот скончался в больнице.

Жена сотрудника ДПС записала видеоролик, в котором обратилась за помощью к Путину, а также главам ФСБ и СКР Александру Бортникову и Александру Бастрыкину. Она попросила защитить её и мужа от возможных посягательств на жизнь и здоровье, а также пресечь давление на следствие.