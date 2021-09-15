В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях

В МВД РФ сообщили, что информация об усилении ответственности за установку в автомобиле шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности. Там подчеркнули, что данный запрет работает в России уже 10 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за данные нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких других санкций за это не предусмотрено. Кроме того, в сообщении добавляется, что изменять наказание также не планируется.

Ранее портал Autonews сообщил, что жёсткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах начнут применять инспекторы ГИБДД к российским водителям. Первые сообщения о запретах, по данным издания, появились ещё весной 2021 года.