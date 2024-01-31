В МВД опровергли проверки в отношении SHAMAN Волк: у МВД нет вопросов к SHAMAN и его творчеству

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Появившаяся в Сети информация о том, что в отношении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) проводятся проверки правоохранительными органами, является недостоверной, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что у полиции нет вопросов ни к самому исполнителю, ни к его творчеству.

В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова. Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству, — говорится в сообщении.

Представитель ведомства пожелала певцу творческих успехов. Также Ирина Волк пригласила музыканта поучаствовать в ее авторской программе на радиостанции «Милицейская волна».

31 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что Ярослава Дронова проверяет Министерство внутренних дел после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным канала, мужчина усмотрел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), так как музыкант появляется в кадре с подкрашенными глазами. Канал утверждает, что Коробков также увидел в клипе оскорбление чувств верующих, поскольку в кадре, где звучат колокола, появляется адресная строка с аббревиатурой FAP (на английском сленге — мастурбация).