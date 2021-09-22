В МВД оценили идею вести мониторинг студентов, владеющих оружием

В МВД России оценили идею проведения психологического мониторинга студентов, которые владеют оружием. Там заявили, что обращений о проведении такого мониторинга не поступало, а сам вопрос не относится к компетенции полиции. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

Ранее издание RT сообщило , что руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести регулярный психологический мониторинг учащихся, владеющих оружием, и направил соответствующее обращение в МВД. Однако в ведомстве отметили , что не получали такого обращения, а вопрос психологического мониторинга студентов относится к компетенции Министерства просвещения.

Ведомство призывает граждан, позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности, перед направлением обращения в МВД России уточнять, входит ли его тема в компетенцию министерства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений, — говорится на сайте.

20 сентября в Перми первокурсник юридического факультета госуниверситета Тимур Бекмансуров расстрелял студентов университета, погибли шесть человек, ещё 43 пострадали. Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что для предотвращения подобных трагедий необходимо коренным образом пересмотреть образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания.