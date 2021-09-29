В МВД объяснили, почему россияне ещё не получили электронные паспорта

МВД готово выдавать россиянам электронные паспорта, но сначала нужно дождаться ответа от других ведомств, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова. По её словам, цель — не выдать документ, а добиться удобства для граждан, передаёт ТАСС.

Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы все это знаем. МВД готово к этому, — подчеркнула она.

Представительница министерства отметила, что ведомство готово решить любой поставленный правительством вопрос, но в этом случае ждёт ответа от коллег из Минцифры, других ведомств и отраслей промышленности.

Ведь на самом деле не самоцель выдать этот документ, а цель, чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина, — заключила Казакова.

Новые электронные паспорта россиян будут выпускаться в формате пластиковой карты, в них добавят отпечатки двух пальцев владельцев. По желанию владельца новый электронный паспорт будет содержать электронную подпись.

Документы нового образца в Москве начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.