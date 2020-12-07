В МВД обозначили основания для отказа приёма экзамена на права

https://static.news.ru/photo/c911e14c-3921-11eb-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Для того чтобы отказать в приёме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол, есть ряд оснований. Все они обозначены в документе, который был распространён сотрудниками МВД РФ.

В приказе говорится, что основанием для отказа в проведении экзамена в составе организованного коллектива, в частности, может быть отсутствие сведений об учебной группе. Также в МВД в качестве поводов для принятия аналогичного решения обозначили отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам или приостановление (аннулирование, прекращение) действия лицензии.

После отказа принимать экзамен сотрудники ГИБДД, при наличии указанных оснований, станут направлять уведомление в автошколы. В таких письмах будет подробно прописано, почему группа не может быть допущена до сдачи испытания, передаёт ТАСС, ссылаясь на проект приказа от МВД.

Как сообщал NEWS.ru ранее, МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов, который начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.

Также МВД в обновлённом регламенте определило навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители для получения прав.