В МВД обозначили основания для отказа приёма экзамена на права

Для того чтобы отказать в приёме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол, есть ряд оснований. Все они обозначены в документе, который был распространён сотрудниками МВД РФ.
В приказе говорится, что основанием для отказа в проведении экзамена в составе организованного коллектива, в частности, может быть отсутствие сведений об учебной группе. Также в МВД в качестве поводов для принятия аналогичного решения обозначили отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам или приостановление (аннулирование, прекращение) действия лицензии.
После отказа принимать экзамен сотрудники ГИБДД, при наличии указанных оснований, станут направлять уведомление в автошколы. В таких письмах будет подробно прописано, почему группа не может быть допущена до сдачи испытания,
Как сообщал NEWS.ru ранее, МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов, который начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.
Также МВД в обновлённом регламенте определило навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители для получения прав.