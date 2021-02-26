В МВД РФ отреагировали на информацию о втором гражданстве Юлии Навальной

https://static.news.ru/photo/55e5140a-7832-11eb-82f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Министерства внутренних дел России отказался отвечать на вопрос, подавала ли супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия уведомление о наличии у неё гражданства Германии.

Операторы и другие лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия персональных данных, — рассказал РИА Новости представитель МВД.

Ведомство этот вопрос «не комментирует».

Ранее дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством. Он отметил, что документ был выдан в 2019 году. Лебедев добавил, что Алексею Навальному, «как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

После публикации снимка руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что появившееся в Сети фото удостоверения является фейком. Он отметил, что оно было взято из журнала «Афиша». Лебедев вскоре признал, что опубликованный им документ ненастоящий, писал NEWS.ru.

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера вернулась в Москву из Германии. Юлия Навальная прибыла в Россию без детей. Она не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.