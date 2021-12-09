В МВД назвали сферы деятельности с самым высоким уровнем коррупции

В число наиболее коррумпированных сфер деятельности в России входят финансово-кредитная и сфера освоения бюджетных средств. Об этом свидетельствуют правоприменительная практика и статистика по видам экономической деятельности, рассказал в интервью ТАСС руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Пожалуй, наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что нередки случаи коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Генерал пояснил, что одним из главных стимулов коррупционных преступлений является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или же каких-то преференций. Перечисленные сферы и отрасли экономики объединяет прохождение значительных денежных средств. Поэтому всегда находятся те, кто хотят от них «отщипнуть».

Курносенко добавил, что злоумышленники не изобретают принципиально новых коррупционных схем. Обычно они прибегают к необоснованному увеличению цен на материально-технические ценности и услуги и завышению объёмов выполненных работ, в том числе с использованием служебного положения.

Ранее сообщалось, что Курносенко предупредил о возрастании рисков хищения бюджетных средств в период пандемии. По его словам, больше всего им подвержены сферы здравоохранения и образования.