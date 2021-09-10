В МВД назвали самый частый способ хищения аферистами денег россиян

Телефонные мошенники похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счёт. В МВД считают, что это самый распространённый способ хищений, сообщает ТАСС.

Можно выделить совершённые под видом сотрудника банка путём оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из SMS-сообщений с последующим выводом поступивших на счёт потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников, — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что другим успешным способом мошенничества является хищение денег под прикрытием силовиков и работников банковской сферы. В этом случае мошенники убеждают собеседника, что их счета находятся в опасности и нужно перевести с них деньги.

Иногда мошенникам «помогают» банки, когда получают распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные мошенникам.

Ранее стало известно, что Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества, суть которой заключается в том, что россиянам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» её можно, если человек пройдёт повторную регистрацию и оплатит пошлину.