В МВД назвали причину обысков у журналистов «Проекта»

Силовики устроили обыски у журналистов издания «Проект» по делу о клевете из-за фильма на телеканале «Дождь». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передаёт «Интерфакс».

Дело возбуждено по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления).

По информации ведомства, силовикам поступило заявление гражданина о демонстрации в эфире «Дождя» фильма с якобы заведомо ложной информацией, которая порочит его честь и достоинство. Авторами ленты были сотрудники «Проекта» Роман Баданин и Мария Жолобова.

В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания, — говорится в сообщении МВД.

Утром 29 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и к журналистке Марии Жолобовой. По информации СМИ, следственные действия проходили в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

«Проект» — издание, публикующее громкие расследования. В разных материалах журналистов упоминались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие известные должностные лица.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между текущими действиями сотрудников МВД и расследованиями журналистов, одно из которых касалось главы ведомства.