В МВД напомнили, как правильно хранить пароли

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Создавать одинаковые пароли для авторизации в разных аккаунтах и хранить коды в текстовых редакторах крайне небезопасно. Об этом напомнил замначальника отдела управления общественных связей МВД Сергей Звягинцев.

В противном случае можно стать жертвой мошенников в случае утечки, предостерёг он.

Кроме того, нежелательно сохранять пароли на устройствах, с которых пользователь авторизуется в Интернете, добавил представитель ведомства.

Ни в коем случае нельзя их хранить в текстовом виде, в различных текстовых редакторах, в заметках, — цитирует Звягинцева ТАСС.

Для этих целей он рекомендовал пользоваться специальными программами и менеджерами паролей.

Ранее NEWS.ru писал, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, скоро должен появиться модуль «Антимошенник». Это усложнит деятельность телефонных мошенников, но и для пользователей несёт потенциальные риски — в случае утечки их контакты могут оказаться в свободном доступе.