В МВД напомнили, как правильно хранить пароли

Создавать одинаковые пароли для авторизации в разных аккаунтах и хранить коды в текстовых редакторах крайне небезопасно. Об этом напомнил замначальника отдела управления общественных связей МВД Сергей Звягинцев.
В противном случае можно стать жертвой мошенников в случае утечки, предостерёг он.
Кроме того, нежелательно сохранять пароли на устройствах, с которых пользователь авторизуется в Интернете, добавил представитель ведомства.
Ни в коем случае нельзя их хранить в текстовом виде, в различных текстовых редакторах, в заметках, — цитирует Звягинцева ТАСС.
Для этих целей он рекомендовал пользоваться специальными программами и менеджерами паролей.
Ранее NEWS.ru писал, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, скоро должен появиться модуль «Антимошенник». Это усложнит деятельность телефонных мошенников, но и для пользователей несёт потенциальные риски — в случае утечки их контакты могут оказаться в свободном доступе.