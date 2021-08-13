В МВД хотят изменить билеты для экзамена на права

В МВД решили проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права. Ведомство хочет изменить их для экзамена, чтобы сместить акцент с «заучивания» на осознанное понимание, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУОБДД МВД России.

Правоохранители заметили: для сдачи теоретической части будущие водители зачастую просто заучивают ответы вместо того, чтобы понимать, какие действия при управлении транспортным средством безопасны. В обновлённой версии будет уделено внимание снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

После проработки готовые нормативно-правовые акты представят на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что МВД пересмотрит действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством.

Также стало известно, что с сентября изменится способ обжалования автомобильных штрафов.