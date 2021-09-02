В «Мужском государстве» заявили, что основатель движения задержан

Соратники основателя националистического движения «Мужское государство» Владислава Позднякова сообщили в его Telegram-канале о его задержании.

В посте, который подписан одним из администраторов канала, говорится, что радикала задержали при пересечении азербайджанской границы. Там не уточняется, из какой страны и куда направлялся националист.

Больше пока информации дать не могу, — добавил автор сообщения.

В 2020 году Поздняков инсценировал собственную смерть. Он пустил в Интернете слух, что его убили в собственном подъезде, а спустя два дня объявил, что это был фейк.

Поздняков многократно устраивал кампании травли против людей и компаний, которые ему не нравились. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.

30 августа Поздняков начал «войну» с сетью ресторанов «Тануки» из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ. «Мужское государство» потребовало удалить их и извиниться перед «русской нацией». В «Тануки» отказались выполнять требования, а также призвали основателя Telegram Павла Дурова (в этом мессенджере работает канал Позднякова) и Минцифры обратить внимание на происходящее.

Националисты в то же время устроили DDoS-атаку на сайт сети, а также начали оформлять фейковые заказы в ресторанах. Они пообещали обрушить инфраструктуру сервиса доставки «Яндекс.Еда», если из системы не уберут «Тануки».

Позже в рестораны по всей Москве стали приходить полицейские, получившие сообщения о минировании.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать, если в действиях движения «Мужское государство» есть нарушения закона.

Ранее аналогичным образом Поздняков «воевал» с сетью японских ресторанов «Ёбидоёби» из-за рекламы с темнокожим мужчиной. После получения угроз компания удалила публикацию и извинилась.