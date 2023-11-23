Стала известна причина скопления мигрантов на КПП в Мурманской области Житель Мурманской области Ершов: у КПП «Салла» находятся более сотни беженцев

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Вблизи контрольно-пропускного пункта «Салла» на границе с Финляндией в Мурманской области находятся более сотни беженцев из Сирии, Эритреи и других стран, рассказал NEWS.ru местный житель Артем Ершов. Их скопление связано с особенностями работы КПП. По словам Ершова, за минувшие сутки на территорию ЕС ушло немногим более полусотни мигрантов.

По состоянию на 22 ноября здесь было около 100–150 человек. По словам представителя погранслужбы, за вчерашний день в Финляндию прошел 51 человек, все они успешно попали на территорию ЕС. Девять человек завернули, потому что у них кончилась туристическая виза, соответственно, они отправятся на депортацию. Небольшое количество человек, которые пересекают границу, обусловлено спецификой работы погранпереходов. Они работают всего несколько часов — с 11:00 до 15:00, — рассказал Ершов.

По его словам, мигранты рассказывают, что все они бегут за лучшей жизнью, а на родине у них нет электричества и нормальной воды. Также он отметил, что к погранпереходу в Мурманской области беженцы прибывают на такси с петербургскими или московскими номерами. Все они имеют велосипеды, чтобы на них проехать через границу, так как КПП «Салла» является автомобильным переходом и пешком через него пройти нельзя.

Этот пункт проработает сегодня и завтра, а потом закроется. После этого, скорее всего, оставшиеся и вновь прибывающие мигранты поедут на единственный открытый переход в Финляндию — «Лотта». Он находится более чем в 500 километрах от КПП «Салла», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Ранее помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис сообщил NEWS.ru, что карельские власти перенаправляют беженцев, желающих попасть в Финляндию, с пункта пропуска «Люття» на КПП, которые располагаются севернее. Он признал, что приходится заниматься фильтрацией мигрантов во избежание их массового наплыва.

Власти Финляндии 18 ноября закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией в связи с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к восточной границе с просьбами о предоставлении убежища. Позднее сообщалось, что соседнее государство закроет все КПП на границе с РФ, кроме пункта «Райя-Йоосеппи».