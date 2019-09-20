https://static.news.ru/photo/861fde22-dbb0-11e9-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

ГУП «Мосводосток» объяснил, зачем его рабочие мыли Москву-реку из шланга. Оказалось, что это обычная процедура, необходимая для ликвидации нефтяных пятен.

У нас есть специальный прибор, который наполняется сорбирующим веществом, смешанным с водой. Таким образом, поливается непосредственно пятно масляное или содержащее какие-то нефтепродукты, и оно начинает разлагаться под действием этого вещества, — пояснили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе учреждения.

Ролик о том, что столичные коммунальщики моют из шланга Москву-реку ранее распространился в соцсетях и уже успел набрать массу ироничных комментариев.

Ранее News.ru писал о необычном арт-объекте, который появился на Городском пруду Екатеринбурга. Он представляет собой закрытую деревянную дверь с табличкой «Учёт» на ручке и сигнальной лентой по краям. Дверь расположена прямо в воде.