В Мосстате сравнили рост цен на яйца в Москве с региональным Мосстат: рост стоимости яиц в Московском регионе ниже, чем в среднем по стране

Стоимость яиц в Москве и Московской области за год показала меньший рост, чем в среднем по стране, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Согласно статистическим данным ведомства, за год цены на яйца по стране выросли на 40,3%, в то время как куриные яйца в Подмосковье подорожали на 28,5%. В Москве же годовой рост стоимости этого продукта составил 14,7%.

Цена на куриные яйца в Московской области в ноябре 2023 года выросла за год на 28,5%, в Москве — на 14,7%. Таким образом, рост цен на яйца ниже, чем в среднем по России — 40,3%, — сообщили в Мосстате.

В ноябре в Московской области произвели более 7,1 млн штук яиц, этот показатель на 28,4% превысил данные за аналогичный месяц годом ранее. В период с января по ноября было произведено 89,6 млн штук яиц, что на 40,8% больше в сравнении с этим же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли первую партию яиц из Азербайджана объемом 36 тонн. На территории РФ поставили 612 тысяч штук пищевого продукта. В Россельхознадзоре уточнили, что об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана стороны договорились в ноябре 2023 года.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профильные ведомства должны отслеживать и своевременно реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания, тарифы ЖКХ и другие социально значимые товары и услуги. Он добавил, что при выявлении подобных случаев ведомства обязаны детально об этом доложить.