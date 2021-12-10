В Мособлдуме подтвердили гибель депутата Зафирова

Пресс-центр Московской областной думы в разговоре с NEWS.ru подтвердил гибель депутата Эвклида Зафирова. Дата церемонии прощания и похорон пока неизвестна, подчеркнули представители регионального парламента. По информации СМИ, политик погиб в ДТП в Раменском районе Подмосковья. В Мособлдуме он представлял фракцию «Единая Россия».

Да, правда, [Зафиров погиб]. Мы пока что сами пытаемся в этом разобраться, что произошло. Даже нет ещё официальной версии, что произошло. Только сам факт, — рассказали в пресс-центре.

По имеющимся данным, автомобиль Toyota Camry столкнулся с фурой Renault. Предварительно известно, что в машине Зафирова также находился пассажир. Они оба погибли. В пресс-службе главка МВД Подмосковья рассказали, что ДТП случилось на 65-м км автодороги М-5 «Урал».

Эвклиду Зафирову было 60 лет. С 1997 по 2002 год он являлся генеральным директором ОАО «Коломенский завод РТИ», после чего до апреля 2021 года занимал должность гендиректора ООО ММП «ИЛИОС». С мая текущего года являлся председателем совета директоров Коломенского завода резиновых технических изделий. Свои соболезнования родным и близким Зафирова на своей странице в Instagram выразил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сил и душевного терпения [родным и близким Зафирова] пережить эту страшную трагедию, — написал Брынцалов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении автобуса, который перевозил рабочих, с грузовиком КамАЗ на трассе в Нижегородской области. По данным полиции, пять пассажиров пострадали.