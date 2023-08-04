В Москву пришла жара: фото пляжей и купающихся В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторую часть недели дневная температура воздуха в Москве иногда достигает 30 градусов тепла. Накануне в столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По последним данным Гидрометцентра, он продолжит действовать в Москве до 5 августа 12:00 мск.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что в выходные, 5 и 6 августа, ожидается повышение температуры. «Солнечным и сухим ожидается первый выходной день, при этом именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году плюс 30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти и достигнет плюс 31-33 градусов», — отметил специалист.

Сегодня в Государственную думу был внесен законопроект о сокращении рабочего дня в жару В пресс-службе вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова отметили, что при температуре 28,5 градуса рабочий день нужно сократить на час, при 28,6-29 градусах — на два часа, а при температуре от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.

Депутаты ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора, в которых написано о сокращении рабочего времени в условиях повышенной температуры воздуха, но многие работодатели не соблюдают это.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации, как не перегреться в жару. «Желательно надевать одежду из хлопка или льна светлых цветов, ходить с головным убором: кепка, бандана, панама. Рекомендую брать с собой из дома бутылку воды. Терпеть жажду в такую жару — верный путь к обезвоживанию» — рассказала она NEWS.ru.

Многие жители столицы уже успели искупаться и позагорать на пляжах Серебряного бора, взять на прокат САП-доску или заняться виндсерфингом. В местах, где разрешено плавать, дежурят полиция и спасательная служба.

Как москвичи проводят время в жару — в фотогалерее NEWS.ru.