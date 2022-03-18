В Москву на слёт экологов-волонтёров съехались активисты из 50 регионов РФ

В Москве 17 марта стартовал Всероссийский слёт региональных координаторов волонтёров-экологов «Делай!». В ходе мероприятий, которые пройдут до 20 марта, соберётся 70 представителей экоорганизаций из более чем 50 регионов России, сообщил телеканал «360». Они смогут обменяться лучшими практиками в сфере организации общественных мероприятий экологической направленности. Партнёром слёта выступил Российский экологический оператор.

РЭО планирует объединить 10 тысяч волонтёров со всей страны. Мы готовим акции по очистке озера Байкал, которые привлекут к экодвижению не только волонтёров, но и учащихся вузов, местных жителей. А сейчас мы выступили партнерами слёта координаторов волонтёров-экологов «Делай!», на котором добровольцы смогут узнать больше о переработке отходов и обменяться полученными знаниями. Благодаря волонтёрам популяризируется как раздельный сбор отходов среди населения, так и в целом осознанное потребление, забота об окружающей среде, — подчеркнул гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

В ходе работы слёта пройдут образовательные лекции, мастер-классы, а также встречи с экспертами и круглые столы. Участники мероприятия смогут посетить перерабатывающие предприятия.

В первый день слёта волонтёры побывали в подмосковном комплексе по переработке отходов «Восток». Он является крупнейшим в Европе перерабатывающим центром с объёмом сортировки до 1,2 млн тонн отходов в год.

Ранее сообщалось, что более 450 волонтёров и местных жителей выйдут на очистку озера Байкал от мусора, которую организует РЭО. Планируются три акции по очистке прибрежной зоны озера.