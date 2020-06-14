В Москву на парад Победы отправилась группа молдавских военнослужащих

https://static.news.ru/photo/0cc11d36-ae17-11ea-b4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа из 75 военнослужащих Нацармии Молдавии отправилась в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в своём Facebook.

По его словам, в международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов военнослужащих элитного подразделения Национальной армии в российскую столицу.

Участие Молдовы в торжественных мероприятиях — это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков, — добавил президент страны.

По словам Додона, он не сомневается, что молдавские офицеры продемонстрируют на параде строевую подготовку, командную работу и дисциплину на самом высоком уровне.

La Aeroportul International Chisinau a avut loc ceremonia de detasare la Moscova a unui grup de militari din ... ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Igor Dodon Ð¡ÑÐ±Ð±Ð¾ÑÐ°, 13 Ð¸ÑÐ½Ñ 2020 Ð³.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба Министерства обороны Казахстана сообщила о прибытии в Россию отряда десантников. Они примут участие в параде Победы 24 июня.