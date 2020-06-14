В Москву на парад Победы отправилась группа молдавских военнослужащих

https://static.news.ru/photo/0cc11d36-ae17-11ea-b4e1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа из 75 военнослужащих Нацармии Молдавии отправилась в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в своём Facebook.
По его словам, в международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов военнослужащих элитного подразделения Национальной армии в российскую столицу.
Участие Молдовы в торжественных мероприятиях — это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков, — добавил президент страны.
По словам Додона, он не сомневается, что молдавские офицеры продемонстрируют на параде строевую подготовку, командную работу и дисциплину на самом высоком уровне.
La Aeroportul International Chisinau a avut loc ceremonia de detasare la Moscova a unui grup de militari din ...