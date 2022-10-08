В Москву из Анапы и Новороссийска назначат дополнительные поезда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дополнительные поезда в Москву будут ходить по субботам из Анапы и Новороссийска, сообщили представители РЖД в Telegram-канале. Рост спроса, подчеркнули они, не должен сказываться на стоимости билетов для пассажиров, поэтому цена устанавливается фиксированная.

Цена билетов фиксированная, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. При необходимости назначим ещё больше поездов или добавим вагоны в уже имеющиеся в расписания, — заявили в РЖД.

Поезд из Новороссийска в Москву будет отправляться в 17:25, прибытие в столицу — в 23:55 в воскресенье. Поезд Анапа — Москва отправляется в 19:00, а достигает пункта назначения в 04:00 в понедельник, 10 октября.

Ранее в РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов на крымском направлении на фоне ЧП, которое произошло 8 октября на Крымском мосту. Представители компании заверили, что оператор взаимодействует с Минтрансом РФ и клиентами для разрешения возникших логистических сложностей. Стороны совместно вырабатывают оптимальные варианты доставки товаров на полуостров.

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым «Гранд сервис экспресс» сообщила, что отправка поездов из Симферополя в Санкт-Петербург, Кисловодск и Москву, из Севастополя в Санкт-Петербург и из Евпатории в Москву будет осуществляться согласно графику. Первый состав № 28 начнет следование из Симферополя в Москву в 17:10.