В Москву доставили новую партию «ЭпиВакКороны»

Центр «Вектор» направил в российские регионы новую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В Москву поступило 40,4 тысячи доз препарата, говорится в официальном Telegram-канале медикамента.

В ближайшее время полученную вакцину обещают распределить по пунктам вакцинации.

Всего в разные регионы направили 720 тысяч доз препарата. Поставками в регионы занимается холдинг «Нацимбио» государственной корпорации «Ростех».

1 июля в столице закончилась вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». До появления новых доз в прививочных пунктах вакцинацию приостановили.

28 июня у московских медиков закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом была приостановлена до новых поставок. До этого запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена в Москве 22 июня и возобновилась 25-го.

При этом эксперты выступают с критикой препарата от центра «Вектор». Так, по словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, эта вакцина не работает — она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года.