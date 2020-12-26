В Москве женщина прогуливала свинью на поводке

https://static.news.ru/photo/65734282-4765-11eb-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Московские прохожие заметили женщину, которая выгуливала свинью по улице. Животное было на поводке.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Что там в Москве?», видно, как москвичка сначала кормит домашнее животное, а затем ведёт его домой.

Неплохая компания для зимних прогулок, — подписан ролик.

Как писал NEWS.ru, в апреле в центре Петербурга женщина вышла на прогулку со свиньёй. Необычную пару заметили на Суворовском проспекте. Пятнистая свинья была внушительных размеров. В социальных сетях отметили, что остаётся только догадываться, куда хозяйка повела своего питомца, ведь в апреле в городе действовал режим самоизоляции.

В феврале 2019 года стадо свиней атаковало известную латиноамериканскую модель Мишель Левин. Это произошло во время фотосессии на Багамах. Одно из животных даже укусило девушку за ягодицу, оставив на теле большую царапину. Модель не растерялась и позже опубликовала видеозапись происшествия, которая за короткое время набрала 4,3 млн просмотров.