В Москве завели 24 дела из-за фиктивных документов о вакцинации

Более 20 уголовных дел открыли силовики Москвы из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.
В ведомстве
Проверками по делу о фиктивных сертификатах занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД, и их коллеги из окружных подразделений.
РИА Новости
Ранее стало известно, что способ не прививать сотрудников по требованию властей намерены найти как минимум 29% руководителей и ведущих специалистов бэк-офиса российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса «Актион-МЦФЭР», проведённого по просьбе Forbes.