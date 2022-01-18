В Москве зарегистрировали свыше 1200 случаев «омикрона»

В Москве выявлен 1241 случай заражения «омикрон»-штаммом, из них 976 заболевших не покидали пределы города и области, сообщили в Управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, наибольшее число завозных случаев связано с поездками в Турцию (16%), ОАЭ (11%), Доминиканскую республику (9%) и Египет (1,4%). Детей среди заболевших нет.

По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому случаю провели эпидемиологическое расследование: был установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы в инфекционные стационары.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, всего в стране было выявлено 1 682 случая заражения «омикрон»-штаммом, при этом их реальное число может оказаться значительно больше.

Ранее сообщалось, что вариант «омикрон» выявлен в Челябинской и Омской областях, Бурятии, Хакасии, Чувашии, а также в Крыму и Красноярске, Татарстане и Чечне. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 50% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на новый штамм.