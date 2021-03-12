В Москве запустят производство жизненно важных лекарств

https://static.news.ru/photo/055ff236-830c-11eb-83f0-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве будет налажен выпуск около 30 жизненно важных лекарственных препаратов, которые сегодня на территории России не производятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что городские власти заключили ряд офсетных контрактов на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. В создание новых производств инвесторы вложат порядка 13 млрд рублей, а общий объем закупок по данным контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет.

Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53-х лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране, — написал градоначальник в своём блоге.

Собянин добавил, что уже в ближайшее время столичные больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, выпущенные новым заводом в Зеленограде. До конца 2027 года предприятие будет поставлять городу около 40 лекарственных препаратов.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне столкнулись с дефицитом более 40 лекарственных препаратов, в том числе из перечня жизненно важных. Всероссийский союз пациентов направил президенту Владимиру Путину, в Минздрав и Минпромторг письмо с предложениями о решении данной проблемы. В организации отметили, что дефицит лекарств ощущается особенно остро с осени 2020 года.