В Москве запись на прививку от COVID выросла вчетверо

https://static.news.ru/photo/f46d001c-d00f-11eb-9a8d-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

За минувшие сутки в Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в четыре раза. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы, — цитирует её агентство.

Ракова отметила, что москвичи понимают серьёзность ситуации и стремятся пройти вакцинацию как можно скорее. Она подчеркнула, что это критически важно, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию.

В Москве можно бесплатно привиться от коронавируса в одном из 100 пунктов в столичных поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», а также в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 18 июня, в Москве зафиксировано 9056 новых случаев заражения. Это на 46% выше показателя предыдущих суток.

Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.