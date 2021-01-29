В Москве закрыли станцию метро «Красносельская»

https://static.news.ru/photo/02740828-63b8-11eb-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florstein (WikiPhotoSpace)/wikipedia.org

В столице по требованию полиции приостановлена работа станции метро «Красносельская» Сокольнической линии. Об этом сообщается в Twitter московской подземки.

По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская». Поезда проезжают станцию без остановок, — говорится в сообщении.

Ране стало известно, что поезда не останавливаются на станциях метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». Кроме того, для входа и выхода, а также пересадки пассажиров временно закрыты «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других станций.

В Москве, как и других городах России, проходит несогласованная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники полиции задерживают протестующих на Комсомольской площади.

Как писал NEWS.ru, в общей сложности по России задержаны свыше тысячи участников несанкционированных митингов. Больше всего — 142 человека — в Москве. Силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.