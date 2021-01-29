В Москве закрыли станцию метро «Красносельская»

Ране стало известно, что поезда не останавливаются на станциях метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». Кроме того, для входа и выхода, а также пересадки пассажиров временно закрыты «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других станций.
В Москве, как и других городах России, проходит несогласованная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники полиции задерживают протестующих на Комсомольской площади.
Как писал NEWS.ru, в общей сложности по России задержаны свыше тысячи участников несанкционированных митингов. Больше всего — 142 человека — в Москве. Силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.