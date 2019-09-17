Пробки на столичных дорогах вечером 17 сентября достигли восьми баллов.
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, особая загруженность наблюдается на Садовом кольце, ТТК, на Пречистенской, Котельнической, Кремлёвской и Софийской набережных.
Также движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению из центра и на МКАД в районах Кунцево, Капотня, Выхино-Жулебино и других.
Ранее News.ru писал о том, что количество автомобилей на магистралях Москвы за несколько дней возросло на 80–100 тысяч машин, а с 2 сентября ожидается «прибавка» ещё в 25–30 тысяч.