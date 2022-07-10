В Москве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 В Москве за сутки выявлены 600 случаев COVID, умерли 7 человек

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За минувшие сутки в Москве было выявлено 600 случаев заболевания COVID-19. Семь человек умерли. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Выявлено случаев за сутки — 600, госпитализировано — 113 человек, выздоровело — 345 человек, семь человек умерли за сутки, — говорится в сообщении.

Так им образом был зафиксирован рост числа заражений коронавирусом. Накануне сообщалось о 556 новых случаях.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 702 случая коронавируса. Выздоровели 2 589 455 человек, умерли 44 245 пациентов.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов предположил, что возвращаясь из заграничных отпусков, россияне привезут новые штаммы коронавируса. Он отметил, что сейчас россияне в большом количестве отдыхают в Турции и через две-три недели можно ожидать появления в стране последних субвариантов коронавируса.