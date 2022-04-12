В Москве установили единый размер детских пособий для нуждающихся семей

В Москве зафиксировали единый размер детских пособий для нуждающихся семей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Их будут получать в том случае, если среднедушевой доход ниже установленного в столице прожиточного минимума. Сумма будет единой для детей всех возрастов.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании единой системы детских пособий правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от 0 до 18 лет. Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В документе отмечено, что пособия будут получать те семьи, среднедушевой доход которых не выше установленной в Москве величины прожиточного минимума.

В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребёнка — 8 087 рублей, 75% — 12 131 рубль или 100% — 16 174 рубля в месяц. Заявление на получение пособий можно будет подать начиная с 1 мая 2022 года в электронном виде через «личный кабинет» на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года, — сказано в сообщении.

Те семьи, кто уже получал ежемесячное пособие на ребёнка по ранее действовавшим правилам, продолжат получать старые выплаты до достижения им возраста в 3 года, 8 лет и 18 лет. Однако начиная с 1 мая 2022 года они смогут обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей по новым правилам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах социальной поддержки россиян, находящимся в тяжёлом финансовом положении. По его словам, родители более 5 млн детей получат пособия по 6–12 тысяч рублей, а находящиеся на грани увольнения сотрудники смогут пользоваться услугами службы занятости до увольнения с основного места работы и получат возможность пройти переобучение.