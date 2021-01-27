В Москве задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских

https://static.news.ru/photo/3dfe1c4e-607f-11eb-bce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали третьего подозреваемого по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции в ходе несанкционированных митингов 23 января. С ним проводятся следственные действия.

Речь идёт об уроженце Нижнего Новгорода Валерии Евсине. В Москве он работал таксистом. По данным следствия, он и ещё несколько человек напали на сотрудника полиции и продолжали его избивать после того, как тот упал. Инцидент был снят на камеру.

Предполагается, что подозреваемый был установлен благодаря камерам видеонаблюдения. Во время задержания он был одет так же, как и при нападении на полицейского, сообщает «Ридус».

Ранее по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Москве были задержаны Евгений Есенов и водитель машины, который вез участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн. Он наехал на полицейского, пытавшегося их задержать.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.

Как писал NEWS.ru, СКР возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.