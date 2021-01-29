В Москве задержан депутат Мосгордумы Евгений Ступин

До этого он открыто высказывал слова солидарности с арестованным оппозиционером Алексея Навального.
31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.
Ранее штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. В районах предполагаемых протестов силовики рекомендовали магазинам и кафе приостановить работу и отключить Wi-Fi. Несколько станций метро в центре столицы закрыты, изменены маршруты общественного транспорта.
При этом, как писал NEWS.ru, проводятся массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 12:55, по всей стране задержаны 878человек.