В Москве задержан депутат Мосгордумы Евгений Ступин

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В Москве задержан депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Он находился в центре Москвы, где была намечена очередная несанкционированная протестная акция.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», его поводили по нескольким автозакам, прежде, чем нашли место.

Незадолго до этого политик разместил в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации в столице.

Весь центр Москвы перекрыт, включая Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Не можем погулять! — написал Ступин.

До этого он открыто высказывал слова солидарности с арестованным оппозиционером Алексея Навального.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. В районах предполагаемых протестов силовики рекомендовали магазинам и кафе приостановить работу и отключить Wi-Fi. Несколько станций метро в центре столицы закрыты, изменены маршруты общественного транспорта.

При этом, как писал NEWS.ru, проводятся массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 12:55, по всей стране задержаны 878человек.