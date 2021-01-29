В Москве задержали сотрудника ФБК Низовцева

https://static.news.ru/photo/bf133010-63a6-11eb-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали Дмитрия Низовцева, который является корреспондентом YouTube-канала «Штаб» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам Низовцева, его задержали через полминуты после выхода из квартиры. Он утверждает, что сотрудники полиции караулили его в подъезде, поскольку он не открыл им дверь ранее.

Низовцев доставлен в отдел МВД по району Дорогомилово. Причина его задержания пока неизвестна, сообщает Znak.com.

Соратники арестованного оппозиционера Алексея Навального объявили о проведении 31 января по всей России акций в его поддержку. В прошлый раз несогласованные митинги прошли 23 января. На них силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш прямо в спецприёмнике, где она отбывала девятисуточный арест. Её задержали за полчаса до выхода на свободу. Ярмыш является подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм («санитарное дело»). До этого силовики провели обыск в её квартире.