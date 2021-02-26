В Москве задержали семь подпольных банкиров

https://static.news.ru/photo/12bf7df2-7817-11eb-8f0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали в Москве семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от махинаций которых составил 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. Используя фиктивные договоры, подпольные банкиры выводили деньги клиентов из России. Они действовали в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги преступники получали комиссию в размере не менее 15% от общей суммы. Нелегальный доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей, передаёт ТАСС.

Волк рассказала, что полицейские при участии Росгвардии по местам проживания задержали семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора — 56-летнюю жительницу Москвы.

Оперативники провели 14 обысков, во время которых обнаружили банковские карты, свыше 50 телефонов, ключи от системы «Банк-клиент», компьютерное оборудование, сим-карты и электронные носители информации. Также были найдены и изъяты более тысячи печатей разных организаций, документы, деньги в размере 10 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее на территории 19 регионов России сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 43 подпольных оружейника. Спецслужба изъяла у преступников почти 200 единиц оружия. Преступная деятельность подпольных оружейников была пресечена в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

Операции проводились сотрудниками ФСБ совместно со специалистами из МВД и росгвардейцами. В результате были задержаны 43 человека. Каждый из них оказался причастным к восстановлению боевых свойств оружия и сбыту. Следственные действия провели по адресам проживания подпольных оружейников, писал NEWS.ru.