В Москве задержали подозреваемых в краже лекарств для онкобольных

Сотрудники полиции, ФСБ и Росздравнадзора пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в краже медикаментов для лечения онкобольных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что в ходе обысков изъято более двух тысяч единиц препарата.

Предварительно установлено, что злоумышленники, фальсифицируя отчётную документацию, с мая 2021-го по апрель 2022 года тайно похищали лекарственные препараты, состоящие на особом номерном учёте. Стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тысяч рублей, — сказала Волк.

Помимо препаратов в ходе обысков изъято 17,5 млн рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По словам Волк, украденные препараты пoтом продавали через аптеки.

Возбуждено уголовное дeло. При этом четверо злоумышленников находятся под арестом, один — под домашним арестом, ещё с одного взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, подозреваемую в краже иконы из храма в Новой Москве. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился настоятель. По его словам, святыня пропала во время литургии. Благодаря показаниям свидетелей похитительница была найдена, в отношении неё возбудили дело по статье о грабеже.