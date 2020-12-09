В Москве задержали подозреваемую в ограблении старушки

https://static.news.ru/photo/069b1588-3acb-11eb-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которую подозревают в том, что она обокрала 88-летнюю москвичку. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Пожилая жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже, которая произошла в её собственной квартире на Рязанском проспекте. Всё началось со звонка в дверь от двух незнакомок, которые представились сотрудниками госслужбы и настоятельно порекомендовали бабушке обменять старые купюры на новые из-за грядущей денежной реформы.

Оказавшись в квартире, одна из незнакомок отошла на кухню за стаканом воды, другая попросила пенсионерку принести одну купюру для того, чтобы переписать номер. Вернувшись с деньгами, заявительница увидела, как женщина с кухни прошла к сумке с имуществом и открыла её. Потерпевшая сделала ей замечание и попыталась прогнать из комнаты, однако неизвестные толкнули пенсионерку, выбежали из квартиры и скрылись в неизвестном направлении, — рассказал Васенин «Москве 24».

По данным правоохранителей, у старушки мошенницы забрали 380 тыс. рублей. Одну из подозреваемых удалось задержать. 27-летняя приезжая из ближнего зарубежья оказалась уже судимой за аналогичное преступление. Уголовное дело в отношении неё возбудили по статье «Грабёж».