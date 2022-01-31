В Москве задержан организатор террористической ячейки «Таблиги Джамаат»

Следственный комитет РФ ходатайствует об отправке в СИЗО Казбека Хуранова, который обвиняется в создании на территории Московского региона ячейки организации «Таблиги Джамаат» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Хуранову официально предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ террористической направленности.

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хуранова Казбека Хасановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), — сказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.

Он также проходит обвиняемым по таким статьям, как «Содействие террористической деятельности» (205.1 УК РФ) и «Пропаганда терроризма» (205.2 УК РФ).

До этого в Ивановской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали семерых членов международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что двое из задержанных причастны к финансированию ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил принять дополнительные меры по выявлению в Сети материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм, в целях защиты информационного пространства.