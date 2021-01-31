В Москве задержали напавшего с битой на полицейских мужчину

https://static.news.ru/photo/0c2ae102-63db-11eb-94dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участник акции протеста в Москве, вооружённый битой, напал на сотрудников ОМОНа.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что нападавшего задержали, ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным собеседника агентства, никто из полицейских не пострадал.

Ряд Telegram-каналов опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина с битой подходит к группе правоохранителей и пытается нанести удар одному из них. Сотрудники ОМОНа повалили его на землю до того, как нападавший успел причинить им ущерб.

Несанкционированные протесты в российских городах 31 января проходят в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, 17 января вернувшегося в РФ после лечения в Германии. К 18:00 мск число задержанных в ходе акций превысило четыре тысячи. В Санкт-Петербурге к одному из протестующих применили электрошокер, позже аналогичный инцидент произошёл в Москве. В центре столицы загорелся полицейский фургон. В Казани задержания проходят в довольно жёсткой форме.

Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами, передавал NEWS.ru. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре.