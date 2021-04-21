В Москве задержали мужчину с предметом, похожим на биту

https://static.news.ru/photo/b16c40a6-a2c5-11eb-8d5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У библиотеки имени Ленина в Москве задержан молодой человек, у которого из рюкзака торчал предмет, прохожий на биту. Мужчина не оказал сопротивления правоохранителям.

Задержанный вёл себя спокойно, в автозак его под руку отвёл полицейский, передаёт РИА Новости.

21 апреля в разных городах страны организованы уличные акции в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия не были согласованы властями, которые объяснили отказ сложной эпидемиологической обстановкой.

Накануне в МВД призвали граждан не участвовать в несанкционированных акциях и предупредили, что будут пресекать любые акты агрессии и провокации. Об ответственности за участие в таких массовых акциях также напомнили в Генпрокуратуре.

В разных городах страны ещё до начала акции проходили задержания сторонников оппозиции. После начала акций число задержанных стало стремительно увеличиваться. Впрочем, точные цифры пока неизвестны — официальные и неофициальные источники сообщают противоречивые данные.

До этого в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова. Кроме того, были задержаны сторонники Навального — юрист Любовь Соболь и пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

В столице на Тверской улице также произошло ДТП с участием автозака и легкового автомобиля. По некоторым данным, за рулём иномарки находился театральный режиссёр Юрий Шерлинг.