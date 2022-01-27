В Москве задержали мужчину, рассылавшего ложные сообщения о минировании

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Идеи разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии на повестке дня в Кремле не стояли. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Владимир Путин якобы разрешил «добывать» криптовалюту в Иркутске, Красноярске и Карелии.

Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались, — заявил агентству Песков. Ранее агентство Bloomberg выступилo с утверждением со ссылкой на источники, что Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении...