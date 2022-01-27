В Москве задержали мужчину, рассылавшего ложные сообщения о минировании
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:50, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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↵Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали 33-летнего мужчину, который рассылал анонимные сообщения о минировании транспорта в Санкт-Петербурге, об этом журналистам Lenta.ru сообщили в пресс-службе МВД. Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
В течение 2021 года россиянин не менее шести раз сообщал о якобы запланированных терактах в аэропортах и на вокзалах через мессенджеры и электронную почту. В его квартире полицейские провели обыск и изъяли технику. На мужчину завели дело по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. На время следствия его отправили в СИЗО. Саратовцу грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет,— сообщили в пресс-службе.
Накануне из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.
После новогодних праздников учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что анонимные сообщения поступали из-за рубежа. Угрозы оказались ложными.