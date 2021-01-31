В Москве задержали мужчину, бросавшегося с ножом на сотрудников Росгвардии

https://static.news.ru/photo/e21cf276-63bf-11eb-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который бросался на сотрудников Росгвардии с ножом у станции метро «Братиславская».

Что стало причиной такого поведения, неизвестно. В этой части столицы протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального не проходят. Нарушителя обезвредили и задержали, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали хип-хоп-исполнителя Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Артист появился на митинге в свой день рождения. По его словам, он пришёл поддержать политических заключённых.

По последним данным, как минимум 1643 человека задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где за два с половиной часа с начала акции увели 338 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (164 задержанных), на третьем —Санкт-Петербург (126 задержанных).

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов, писал NEWS.ru.