В Москве задержали мужчину, бросавшегося на людей с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На западе Москвы задержали мужчину, который стоял на улице и угрожал людям ножом. Правонарушителя обезоружили сотрудники Росгвардии, передает РЕН ТВ. Они действовали оперативно, от рук задержанного никто не пострадал.

Мы увидели мужчину, который, стоя на тротуаре, размахивал ножом, кидался на прохожих. Незамедлительно мы побежали к месту происшествия, вооруженного мужчину повалили на землю и обезоружили, — рассказал журналистам старший сержант полиции Андрей Потапов.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Щорса. Задержанный достал нож после конфликта с двумя прохожими.

Ранее выяснилось, что в Подмосковье пара мигрантов напала на полицейского после суда о депортации из России. Инцидент произошел после слушания дела по жалобе мигрантки одной из стран Запада на решение о выдворении за пределы страны, ход которого сопровождался скандалом, а супруг женщины был удален из зала суда за свое поведение. После окончания судебного заседания женщина и ее муж дождались полицейского, который работал в отделе по контролю за мигрантами, и напали на него.