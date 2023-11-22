В Москве задержали экс-замминистра энергетики Нидзельского Экс-замминистра энергетики Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Петр Нидзельский, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), был задержан Нидзельский Петр Васильевич 1945 года рождения. В ходе допроса ему были официально выдвинуты обвинения, — рассказал собеседник агентства.

Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, который продавал инфокурсы. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.

Также сообщалось, что 38-летний предприниматель из Москвы обвинил актера Павла Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей по ч. 2 статьи 159 УК РФ, по которой ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Мужчина с сентября 2022 года инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию.