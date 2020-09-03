В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

https://static.news.ru/photo/66ea4fae-ee12-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пивоваров Фото: brewerov/twitter.com

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова сообщила, что исполнительный директор организации Андрей Пивоваров был задержан в Москве.

Его задержали, (когда — NEWS.ru) он просто шёл по улице, ни на каком публичном мероприятии, — цитирует Буракову РИА Новости.

Она добавила, что задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Полиция назвала причину задержания — статья 20.2.

При этом координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила, что Пивоварова задержали в районе Петровки в центре Москвы. По её сведениям, он проведёт ночь в отделении, а 4 сентября его доставят в суд.

Как писал NEWS.ru следственный комитет провёл обыски в офисе «Открытой России», а также у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных Михаилом Ходорковским в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».

Основатель ЮКОСа Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия».