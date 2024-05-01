Baza: в Москве задержали Диану Шурыгину

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диана Шурыгина

Telegram-канал Baza сообщил, что героиню выпусков шоу «Пусть говорят» Диану Шурыгину задержали полицейские Москвы. По данным канала, инцидент произошел в квартире на Долгоруковской улице.

Baza сообщает, что девушка находилась в здании с предпринимателем Святославом Гусевым. По информации канала, предварительно, правоохранителей вызвали другие жильцы дома, причиной послужил шум, который раздавался из квартиры, а Шурыгину доставили в отдел вместе с двумя знакомыми.

По данным Baza, бизнесмен отказался комментировать произошедшее. По информации канала, несколько дней назад Гусев и Шурыгина записывали видео, в котором анонсировали совместное сотрудничество.

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