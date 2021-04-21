В Москве задержали члена «Яблока» Гончарова и волонтёров

https://static.news.ru/photo/55b93a78-a2bd-11eb-9986-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Гончаров/facebook.com

В столице задержан член бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров и 16 волонтёров его избирательного штаба. Об этом рассказал пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Он пояснил, что все задержанные доставлены в ОВД «Кунцево». По его словам, их подозревают в намерении участвовать в несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Хотя, насколько я знаю, Гончаров участвовать в акции не собирался, он курирует нашу горячую линию помощи задержанным, — цитирует Яковлева ТАСС.

Пресс-секретарь партии выразил надежду, что задержанные будут вскоре отпущены. В противном случае партия окажет им юридическую поддержку.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей у станции метро «Боровицкая» в Москве, где собираются сторонники Навального. По всей стране ещё до начала акций задержали более 180 человек.