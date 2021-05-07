В Москве задержали четырёх человек, пытавшихся сорвать репетицию парада

Четверо молодых людей, которые вышли на проезжую часть во время репетиции парада Победы в Москве, были задержаны полицией. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Задержанные
Генеральная репетиция парада Победы в российской столице состоялась в пятницу, 7 мая. Как ожидается, 9 мая зрителям представят свыше 190 образцов боевых машин, а в небо поднимется 76 самолётов и вертолётов. Воздушный смотр откроют три Ми-26, за ними последуют экипажи транспортно-боевых Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты». В общей сложности в шествии 9 мая