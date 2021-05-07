В Москве задержали четырёх человек, пытавшихся сорвать репетицию парада

https://static.news.ru/photo/ac9ef9ce-afd1-11eb-aabb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо молодых людей, которые вышли на проезжую часть во время репетиции парада Победы в Москве, были задержаны полицией. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержанные пытались остановить проезд военной техники по Звенигородскому шоссе. Трое из них, включая несовершеннолетнего, — москвичи, также задержали девушку 1999 года рождения из Владимира. Перед выходом на проезжую часть молодые люди проникли на чердак находящегося рядом дома, взломав замок. Правоохранительные органы начали доследственную проверку всех обстоятельств инцидента.

Генеральная репетиция парада Победы в российской столице состоялась в пятницу, 7 мая. Как ожидается, 9 мая зрителям представят свыше 190 образцов боевых машин, а в небо поднимется 76 самолётов и вертолётов. Воздушный смотр откроют три Ми-26, за ними последуют экипажи транспортно-боевых Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты». В общей сложности в шествии 9 мая поучаствуют более 12,5 тысячи человек.