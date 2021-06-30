В бар без QR: в Москве задержали брата футболиста Кокорина

В Москве задержали брата футболиста Александра Кокорина Кирилла. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым пытался ночью пройти в столичный бар без QR-кода, пишет «Подъём».

Уточняется , что молодые люди, пытаясь пройти в заведение, не предъявили обязательный для посещения QR-код, после чего устроили потасовку. Сотрудники ресторана вызвали правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал, а молодых людей доставили в отделение полиции.

По некоторым данным, вторым участником драки был Карен Григорьян, являющийся основным свидетелем по делу Кокорина и Мамаева. Мужчина находился под подпиской о невыезде по делу о фальшивых купюрах.

Другие подробности инцидента неизвестны. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали лидера брянской ячейки экстремистской праворадикальной группировки, которая считала себя последователями дела националиста Тесака.